مقطع فيديو لثوار لبنان وهم يمارسون "اليوجا" يثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من احتجاجات لبنان، لمجموعة من الشباب والفتيات وهم يمارسون رياضة "اليوجا"، ما أثار حالة من الاستنكار والدهشة .

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول مجمعة من الثوار اللبنانيين وهم يبدأون يومهم الحادي عشر من الاحتجاجات وهم يمارسون دروس اليوجا في أحد الشوارع.

ولاقي مقطع الفيديو ردود فعل متبانية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات كالآتي: "هاي ناس فاضية بتعمل هالحركات مش ثورة وحقوق روحوا ع أشغالكم أحسن"، "شعب ما إلوا حل ماحلاهم الله يحفظ لبنان وشعبه الجميل".