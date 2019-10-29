الباز: رفض عرض مغرٍ من "داعش"

29 أكتوبر 2019 - 11:13 ص

كشف الإعلامي محمد الباز عن عرض تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا، حيث تضمن العرض شراء مواد بترولية بأسعار رمزية.

وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور": "الرئيس السيسي رفض غرضًا مغريًا من داعش، عشان عنده مبدأ وقيم، رغم احتياج البلد، الرئيس لم يضع رأسه في الرمال".

وأضاف: "سمسار دولي متخصص في بيع المواد البترولية تقدم بعرض علي الحكومة المصرية بشراء البترول وبسعر رمزي، لكن الرئيس رفض بشكل قاطع فور معرفته من البائع"، معقبًا: "إحنا دولة مبادئ لا يمكننا محاربة عدو والتعامل معه في آن واحد".