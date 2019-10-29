الباز: رفض عرض مغرٍ من "داعش"

إيمان هاني
كشف الإعلامي محمد الباز عن عرض تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا، حيث تضمن العرض شراء مواد بترولية بأسعار رمزية.
وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور": "الرئيس السيسي رفض غرضًا مغريًا من داعش، عشان عنده مبدأ وقيم، رغم احتياج البلد، الرئيس لم يضع رأسه في الرمال".
وأضاف: "سمسار دولي متخصص في بيع المواد البترولية تقدم بعرض علي الحكومة المصرية بشراء البترول وبسعر رمزي، لكن الرئيس رفض بشكل قاطع فور معرفته من البائع"، معقبًا: "إحنا دولة مبادئ لا يمكننا محاربة عدو والتعامل معه في آن واحد".
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