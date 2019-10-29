أمريكا تكشف الخطوة التالية لمقتل البغدادي

29 أكتوبر 2019 - 11:29 ص

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن الخطوة التالية بعد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية عازمة على منع عودة تنظيم داعش في سوريا والعراق، والتعاون مع التحالف الدولي لتدمير فلول التنظيم وإحباط مخططاته.

وأضافت الخارجة الأمريكية -في بيان لها- "أن واشنطن ستركز بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وعلاقتها بالاستقرار والأمن في المنطقة.

ومن جانبه خفف ترامب من خطط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا بعد رد الفعل العنيف من الكونجرس.

ونفذت القوات الأمريكية عملية عسكرية سرية ليلة السبت الماضي، استهدف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، الذي فجر نفسه؛ بعد محاصرة القوات الأمريكية له.