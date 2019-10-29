الداخلية: القضاء على 13 إرهابيًا بالعريش

29 أكتوبر 2019 - 11:33 ص

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تمكنها من القضاء على عناصر إرهابية اختبأت داخل منزل فى منطقة العريش، ما أسفر عن مصرع الكثيرين منهم، والعثور على أسلحة ومتفجرات - حسب بيان لها على صفحتها بـ"فيس بوك".

كانت البداية عندما توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص، دائرة قسم شرطة أول العريش، وكرًا لهم ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر المشار إليه حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية ما أسفر عن مصرع “13” من تلك العناصر وعثر بحوزتهم على (“6” بنادق آلية، “4” بندقية خرطوش ، “1” عبوة متفجرة، “2” حزام ناسف)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.