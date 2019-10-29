  • الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:53 ص
بحث متقدم
الداخلية التونيسية

الداخلية: القضاء على 13 إرهابيًا بالعريش

الرئيس السيسي

الباز: رفض عرض مغرٍ من "داعش"

ثوار لبنان

مقطع فيديو لثوار لبنان وهم يمارسون "اليوجا" يثير ضجة

الخفاش في الحرب

بعد استخدام " كلب" في مقتل البغدادي.. هذا دور الدب والخفافيش

المعلمي

شروط السعودية لبدء الحوار مع إيران

الضحية

"ما علاقة شقيقته".. مفاجأة صادمة بين الكمسري وضحية القطار

كامل الوزير

طلب إحاطة عاجل لـ"الوزير" بشأن واقعة قطار الإسكندرية

مرتضى والخطيب

«مرتضى» يجهز مفاجأة غير متوقعة لـ «الخطيب»

بن سلمان وترامب

بن سلمان يهنئ ترامب بمقتل البغدادي

هبة قطب

قطب: علاقاتكم الجنسية فيها كوارث بتحصل

بالفيديو..

تركي آل الشيخ يتوعد بمعاقبة هذا الشخص ويفجر مفاجآت

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"آل الشيخ": هذا السر الحقيقي لأزمتي مع إدارة الأهلي

#

تركي آل الشيخ يتوعد بإغلاق موقع سعودي شهير

#

تركي آل الشيخ يتبرع بـ8 آلاف تذكرة ومبلغ مالي لهذا الشخص

#

تركي آل الشيخ يتوعد مسؤولًا بسبب ما فعله مع منتقبة

اعتداء

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

مهرج

صدم تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، متابعيه على "تويتر" بنشر مقطع فيديو من إحدى حفلات "موسم الرياض" لشخص يعتدي على مهرج ويدفعه ليسقط على الأرض، حيث علق: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يقترب من المهرج ويدفعه ليسقط، وسط صرخات الناس.

وعلق تركي على الفيديو، قائًلا: "عرفتوا لما نقول فيه ناس ماتستحي.. هذا نموذج وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي:"أنا كنت حاضرة الموقف وأتوقع كان ما يقصد أبدًا واعتذر وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين"، "ضروري يتم اتخاذ الإجراء النظامي معاه، بالنهاية كلها تصرفات ما تطلع إلا من ناس ما تستحي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «المقاصة» يخوض وديتين استعدادًا لعودة الدورى
» نجم الأهلي يعلن إصابة والدته بـ"المرض الخبيث"
» "من شقتهم".. هنا الزاهد وأحمد فهمي يشعلان مواقع التواصل
» "بطاطس مقلية ومكرونة".. طلب أخير لمحكوم عليه بالإعدام
» شوقى غريب يعلن قائمة «الأولمبي»
» السكة الحديد تعتذر عن تأخير قطارات.. لهذا السبب
» تركي آل الشيخ: لهذا السبب لن أزور الخطيب في منزله
» الأهلي يتفاوض مع نجم الرجاء البيضاء المغربي
» بعد نجاحه مع محمد إمام .. وفاة صانع نجومية "حسن الأسمر"
» ابنة "أبو تريكة" تشعل الفيس بوك

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:51 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد