تركي آل الشيخ يتوعد بمعاقبة هذا الشخص ويفجر مفاجآت

29 أكتوبر 2019 - 11:43 ص

صدم تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، متابعيه على "تويتر" بنشر مقطع فيديو من إحدى حفلات "موسم الرياض" لشخص يعتدي على مهرج ويدفعه ليسقط على الأرض، حيث علق: "سيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يقترب من المهرج ويدفعه ليسقط، وسط صرخات الناس.

وعلق تركي على الفيديو، قائًلا: "عرفتوا لما نقول فيه ناس ماتستحي.. هذا نموذج وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي معه".

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي:"أنا كنت حاضرة الموقف وأتوقع كان ما يقصد أبدًا واعتذر وساعده عشان يوقف وفي البداية كانت مزح من الطرفين"، "ضروري يتم اتخاذ الإجراء النظامي معاه، بالنهاية كلها تصرفات ما تطلع إلا من ناس ما تستحي".