تعرف على أول هاتف مصرى يغزو أوروبا

29 أكتوبر 2019 - 11:43 ص

تشهد الأسواق الأوروبية خلال أيام، أول هاتف مصري محمول من إنتاجها، وهو تابع لشركة صناعات السيليكون" سيكو مصر"، بعدما تم توقيع اتفاقية مع وكيل حصري في بعض الدول الأوروبية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة محمد سالم، في تصريحات صحفية أن التصدير سيبدأ من الصعيد، مقر المصنع، إلى ألمانيا في نوفمبر بهاتف "إنفينتي ماكس"، ثم هولندا والنمسا والسويد والنرويجوفنلندا، إلى جانب تواجد الهاتف في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان.

وأشار إلي أن التصدير بدأ في كوت ديفوار هذا الأسبوع، ولافتًا إلي أن التصدير يمثل 25% من إنتاج المصنع.