» المشاط تستجيب لدعوة "بن سلمان" وتتجه إلى الرياض

29 أكتوبر 2019 - 11:48 ص

غادرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية تلبية للدعوة التـي تلقتها من الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لحضور المؤتمر السنوي للصندوق "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يُقام تحت رعاية محمد بن سـلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشـئون الاقتصـادية والتنمية السعودي.

وتعد هذه المبادرة منصة عالمية للمناقشات رفيعة المستوى بشأن اتجاهات الاستثمار العالمية، وكذلك الشراكات الجديدة التي تحدد مستقبل الاستثمار، وستشهد هذه النسخة من المبادرة إطلاق معهد "مبادرة مستقبل الاستثمار" والذي يعد محركًا رئيسيا لإدارة المعرفة التي تساهم فى صياغة أجندة الاستثمار العالمية، ونظراً لأهمية قطاع السياحة كمحرك للاقتصاد العالمي يتضمن المؤتمر هذا العام جلسة خاصة عن قطاع السياحة.

وستشارك الدكتورة رانيا المشاط كمتحدث رسمي في الجلسة الخاصة حول السياحة التي ستعقدها هذه النسخة من "مبادرة مستقبل الاستثمار"، ويحضرها رئيس الهيئة السعودية للاستثمار، وتأتي هذه المشاركة في إطار الإجراءات التنفيذية التي تطبقها الوزارة لتطبيق برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة الذى عكفت علي صياغته وزارة السياحة منذ يناير 2018 وأطلقته في نوفمبر 2018 وأصدرت تقرير المتابعة الأول له في سبتمبر 2019، حيث تضمن البرنامج محوراً لتطوير البنية التحتية والاستثمار يشتمل على عدة ملفات منها ملف التنمية السياحية، وملف المعايير الجديدة للفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية والتي تم الإعلان عنها سبتمبر الماضي، والتي لم تحدث منذ 2006، وهذه الخطوة ستتيح فرص للاستثمار.

وقبيل مغادرتها أشارت الوزيرة إلى أن أهمية مبادرة مسـتقبل الاسـتثمار هذا العام؛ حيث إنها ستتضمن محادثات متعمقة حول فرص الاســتثمار العالمية المســتقبلية، وتحليل اتجاهات الصــناعة، والتواصــل بين كبار المديرين التنفيذيين والقادة والخبراء فى هذا المجال.