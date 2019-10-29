متظاهرو لبنان يحاصرون منزل وزير الاتصالات

29 أكتوبر 2019 - 12:00 م

بدأ عدد من المتظاهرين في لبنان الاعتصام أمام منزل محمد شقير وزير الاتصالات، وحاصروا منزله، واعتصم المحتجون أمام منزله حاملين الأعلام اللبنانية.

وكان المتظاهرون قد وجهوا دعوات بالأمس واليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعتصام أمام منزل شقير، وذلك تنفيذًا لحملة محاصرة المسئولين في منازلهم والضغط عليهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع الحراك الذي يشهده لبنان لأكثر من عشرة أيام ردًا على فرض ضرائب علي الاتصالات وتردي الأوضاع الاقتصادية.