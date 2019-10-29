"هتحصل تاني وهتولع".. معلومة صادمة لـ"أديب" عن قطار الإسكندرية

29 أكتوبر 2019 - 12:09 م

عنف الإعلامي عمرو أديب، ركاب قطار الإسكندرية بسبب واقعة الشاب الذي فقد حياته عقب إجبار الكمسري له بالقفز من القطار لعدم وجود تذكرة معه، قائلا: "كنتم فين لما سبتوا الكمسري يخلي الشاب ينط من القطر وهو ماشي، كان مغمي عليكم ولا ميتين".

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية"أون إي"، مخاطبًا ركاب القطار: "كان لازم تمنعوا بالعافية، كان لازم تقفوا كلهم في وش الكمسري، في أخلاقنا يا مصريين، إحنا بلد اللي مفيش حد فيها بينام من غير عشا".

وتابع: "للأسف اللي حصل بقطار الإسكندرية هيحصل تاني وتالت، بعض الموظفين في مصر أصبحوا أكثر خطورة علي مصر من الإخوان، الدولة العميقة عندنا أسوأ من الإخوان، الكمسري كان عنده إصرار غريب في قتل الشاب، ليه كدا يا مصريين لو موقفناش جنب بعض هتولع، وربنا هتولع".