الظهور الأول لـ ريهام سعيد بعد براءتها

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو جديد لها، وذلك بعد أول ظهور لها بعد صدور حكم ببراءتها على خلفية إهانتها للبدينات.

ووجهت "ريهام" في مقطع الفيديو الشكر لكل من ساعدها ووقف بجانبها في محنتها، كما وجهت الشكر لمحاميها شعبان سعيد.

من جانبه أوضح محاميها، شعبان سعيد، أن من يرفع مثل هذه القضايا هدفه الشهرة فقط، مؤكدًا حسن نية موكلته، وأنها لم تقصد إهانة لأي شخص .

وتفاعل رواد مواقع التواصل ومحبي ريهام سعيد مع مقطع الفيديو خاصتها، وجاءت التعليقات كالآتي: "إنتى ربنا بيحبك الحمد الله"،"ألف مبروك".