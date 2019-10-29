» فنانة شهيرة تنفعل بسبب "واقعة الكمسري": "هي وصلت لكدا"

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شيرين رضا
شيرين رضا

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أثارت حادثة الكمسري الذي تسبب في موت شاب وإصابة آخر بعد دفعهما من القطار، بسبب عدم شرائهما تذكرة، غضب الفنانة شيرين رضا، التي علقت على الأمر قائلة: "مفيش أي رحمة خلاص".

وقد كتبت شيرين رضا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "يعني ايه كمسري يجبر اتنين شباب ينطو من القطر وهو ماشي؟ ازاي يعني؟ هو القطر كان فاضي مثلا ومفيش حد شافه؟ وليه محدش حاول يشترلهم تذاكر مثلا؟ انا بجد مش مستوعبة!! ازاي ده يحصل في وجود ركاب تانين؟ هي وصلت لكدة؟ مفيش اي رحمة خلاص؟".

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل، مع التغريدة، حيث جاءت التعليقات كالاتي: "قلنا... القبور للفقراء والقصور  للطغاة وللأغنياء .. واقع للأسف"،" ماتت قلوب الناس الناس الراكبة القطر ده حسابهم عند ربنا، حق علبتين سجاير كانوا أنقذوا روحين بل أنقذوا أسرتين لك الله يا إنسانية".

وفي حادثة مأساوية شهدها قطار VIP رقم 934 المتجه من الإسكندرية لأسوان، مساء أمس الأحد، حيث قام كمسرى القطار بإلقاء شخصين أثناء سير القطار، مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة آخر بجروح خطيرة.

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