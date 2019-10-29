السعودية تتخذ قرارًا مهمًا بشأن أرامكو

29 أكتوبر 2019 - 12:48 م

يبدأ اكتتاب المستثمرين السعوديين في الطرح العام الأولي في الربع من ديسمبر المقبل؛ وفقًا لتليفزيون العربية.

ونقلت العربية، عن مصادر، أن الشركة النفطية ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر المقبل، مؤكدة أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ 11 ديسمبر المقبل.

وذكرت "رويترز" أن أرامكو تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي 13 نوفمبر المقبل.

وأضافت:"أن شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد المقبل".

يذكر أن أرامكو تعرضت لهجوم على منشأتين نفطيتين تابعة لها في وقت سابق، ولا زالت التحقيقات السعودية سارية بشأن الحادث".