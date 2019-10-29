السكك الحديدية: مصرع وإصابة 8 فى اصطدام جرار قطار بسيارة

29 أكتوبر 2019 - 12:48 م

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن اصطدام قطار رقم 2420 بسيارة بالقرب من مزلقان بدران شمالى الأقصر، وأسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة 4 آخرين وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وقالت الهيئة في بيان لها منذ قليل على صفحتها بـ"فيس بوك":"انه في تمام الساعة 10.25صباحًا اليوم أثناء مسير جرار 2420 علي الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلي الشرقية جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور في الكيلو 666/ 400-500 وحيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان تابع للسكة الحديد ما نتج عنه عدد4 وفيات وعدد 4 مصابين.

علماً بأنه يوجد مزلقان من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد علي بعد 2كم من المكان الغير معد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد بالإضافة إلى وجود عدد 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار علي بعد حوالي 2,300كم من المكان الغير معد للعبور وكذلك كوبري ابو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم ولفت البيان إلى أن الهيئة سبق وأن قامت بغلق هذا المعبر الغير قانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية إلا أن الأهالي يعاودن فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة".

كما أشار البيان إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في الموضوع. وأنه تم توجيه فرق الطوارئ بسرعة الانتقال لموقع الحادث ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من مسير القطارات بسلامة وآمان.

وفي السياق نفسه ناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة بالالتزام بتعليمات الهيئة بالعبور من الأماكن المعدة للعبور التابعة لهيئة السكك الحديدية حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.





