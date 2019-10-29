» فنانة شهيرة تبكي على الهواء بسبب ابنها

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة اليمنية، بلقيس، وهي تبكي بسبب إحساسها بالذنب تجاه ابنها.

وتظهر "بلقيس" في مقطع الفيديو المتداول، وهي توشك على البكاء بعد سؤال أحد الصحفيين حول كيفية تعاملها مع إحساس الذنب لتركها ابنها وسافرها لعملها.

وردت "بلقيس" متأثرة، بأنها تستودع ابنها عند الله في كل لحظة وإنها تعهدت بأمر رعايته إلى أهل زوجها عندما تسافر لتقوم بعملها، وتوجهت إلى من طرحت عليها السؤال بالقول: "مسكتيني في المكان اللي يوجعني" .

وتابعت إنها تقف أمام خيارين الأول إما أن تستمر في عملها على نفس الوضع التي تعيش عليه أو البقاء في المنزل والتفرغ لابنها مع التخلي عن طموحاتها