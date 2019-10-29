برنامج تأهيلي عاجل لطوائف السكة الحديد

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أعلنت هيئة السكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، أنه بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي وتدريبي عاجل وفوري لكل طوائف السكة الحديد من المتعاملين مع الجمهور؛ بحيث يتضمن هذا البرنامج التعامل بشكل قانوني مناسب تجاه المواقف الطارئة والمختلفة والتعامل الإيجابي مع كل الركاب وذلك بخلاف الخطة التدرييبة المعدة بالهيئة سابقًا  لنواحي التدريب والتأهيل لطوائف التشغيل المختلفة.

وأشار الهيئة- في بيان لها- أن الكمسارية ورؤساء القطارات وموظفي شبابيك التذاكر والعاملين في المحطات المختلفة والعاملين بالتسويق، والمبيعات، وخدمة العملاء، ومضيفي القطارات وغيرهم من طوائف التشغيل سيتم ضمهم لهذا البرنامج، وأن هذا البرنامج وهذه الدورات التدريبية  ستتم  في الأماكن المتخصصة في السلوكيات وعلوم الإدارة وفنون التعامل مع الجمهور؛ إضافة إلى معهد وردان التابع للسكك الحديدية، وسيقوم بالمحاضرة فيها خبراء متخصصون في هذه المجالات.


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