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20 ألف ريال غرامة.. سعودية شهيرة تصل للمحاكم بسبب "صورة"

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هيا الغماس
هيا الغماس

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هيا الغماس

أصدرت المحكمة الجنائية في المملكة العربية السعودية، حكمًا على سعودية شهيرة وتدعى هيا الغماس بدفع غرامة وصلت إلى 20 ألف ريال سعودي وإغلاق حسابها على التطبيق لمدة 30 يومًا مع مصادرة هاتفها.

وقامت الفاشونسيتا، هيا الغماس، بتصوير زوج وزوجة في أحد المطاعم، معلقة عليها بتعليقات غير لائقة ومنتهكة خصوصية الزوجين.

لذا وجه إليها اتهام بالتعدي على خصوصية الآخرين ونشر صور تخصهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعتبر تعديًا صريحًا لذلك قدم صاحب الصور بلاغًا ضدها.

ولاقي الموضوع ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج يحمل اسم  "هيا الغماس" لموقع تويتر، حيث رأى البعض أن العقوبة قليلة على ما فعلته، بينما تعاطف البعض الآخر معها.


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