» الطائرة الغامضة تعود إلى الأرض بعد عامين فى الفضاء

29 أكتوبر 2019 - 02:42 م

هبطت الطائرة "إكس- 37 بي" التابعة إلى القوات الجوية الأمريكية في مركز كينيدي للفضاء التابع إلى "ناسا" في فلوريدا، والتي استغرقت 780 يومًا في الفضاء وهو رقم قياسي جديد.

في سياق متصل التزمت القوات الجوية الأميركية الصمت تجاه المهمة بعد إطلاقها علي متن صاروخ من طراز سبيس إكس 2017، والطائرة تظهر كأنها مكوك فضاء بربع حجمه ولا يتجاوز طولها 29 قدمًا.

جدير بالذكر أن تلك هي خامس رحلة فضاء تقوم بها مركبة من هذا النوع.