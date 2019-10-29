مفاجأة.. «مبابى» قد يطيح بـ«صلاح» من صفوف ليفربول

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يدرس نادى ليفربول الإنجليزي، التعاقد مع الفرنسى كيليان مبابى جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، خلال فترة التعاقدات الشتوية المقبلة لتدعيم الخطاط الأمامى للفريق.

صحيفة "موندو" الإسبانية، قالت إن ليفربول إذا رغب فى شراء "مبابى" عليه تجهيز 200 مليون يورو، فى ظل صراع أكثر من نادٍ للظفر بخدمات اللاعب الشاب.

ونوهت الصحيفة خلال تقريرها، بأنه حال عدم قدرة ليفربول على توفير المبلغ المطلوب، سيكون وجب عليها التخلص من أحد نجومها وأعلاهم سعرا، مثل محمد صلاح الذى دخل دائرة اهتمام الأندية الإسبانية على رأسهم برشلونة وريال مدريد. 

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