مفاجأة سارة بشأن «صلاح» قبل مواجهة آرسنال

29 أكتوبر 2019 - 04:17 م

أعلن الجهاز الفني لفريق آرسنال بقيادة الألماني يورجن كلوب جاهزية النجم محمد صلاح، جناح الريدز والمنتخب الوطني، للمشاركة فى مباراة ليفربول أمام آرسنال المقرر إقامتها غدا الأربعاء فى دور الـ16 لكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال بيب لايندرز المدرب المساعد ليورجن كلوب فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى ليفربول: "محمد صلاح بحالة جيدة. فقط شعر ببعض الآلام فى الكاحل، لكنه جيد".

وكان صلاح قد غادر مباراة ليفربول ضد توتنهام الأحد الماضى قبل صافرة النهاية بعدما تعرض لإصابة فى الكاحل قبل دقائق على النهاية، كما غاب جويل ماتيب عن المباراتين الماضيتين بسبب الإصابة، وكذلك يغيب شيردان شاكيرى للإصابة.

ويغيب شاكيرى عن ليفربول منذ شهر سبتمبر بسبب مشكلة فى عضلة السمانة، ومن المتوقع عودته للمشاركة الشهر المقبل.

وقال بيب لايندرز عن تلك الإصابات: "شاكيرى لن يعود إلا عقب التوقف الدولي المقبل. نريد منحه بعض الوقت. ولا تزال ركبة جويل ماتيب تزعجه، ويحتاج أيضاً لمزيد من الوقت" وتابع: "باقي اللاعبين في حالة جيدة ولائقين ومستعدين للمشاركة، بل ومتعطشين لها".

مباراة ليفربول ضد آرسنال تقام فى التاسعة والنصف مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب أنفيلد، وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين الفريقين هذا الموسم بعدما سبق وأن إلتقيا يوم 24 أغسطس الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز بنتيجة 3 – 1 في مباراة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل "هدفين"، وسط تفوق واضح على البرازيلي ديفيد لويز مدافع ارسنال.

ليفربول ضد آرسنال سيدخلها الريدز المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام بنتيجة 2-1، واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مضيفه مانشستر يونايتد 1-1، فيما يعاني ارسنال بعدما خسر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1، وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2، الأمر الذي أثار الشكوك حول قدرة ارسنال على المنافسة على إنهاء الموسم في المربع الذهبي المؤهل للنسخة القادمة من مسابقة دوري ابطال اوروبا.