أمر ملكي بالقتل تعزيرًا لأردنيين في السعودية

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمرًا ملكيًا، اليوم، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بشابين أردنيين بتهمة تهريب المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم، أنها نفذت حكم القتل تعزيراً بمهربي حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وأصدرت الداخلية بيانا نشرته وسائل إعلام سعودية، فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على كل من: 1 – محمد علي عبد العبابسة – 2 معن أحمد محمد الفساطلة – أردنيي الجنسية -، عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.


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