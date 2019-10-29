  • الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:19 م
بحث متقدم
شهيد التذكرة

بالفيديو.. "شهيد التذكرة" ينعي نفسه بأغنية حزينة قبل مصرعه

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

بالفيديو.. الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

الملك سلمان

الملك سلمان يعلق على"سد النهضة" ويصدر أوامر ملكية جديدة

خوري

بعد الفيديو الفاضح.. فنانة شهيرة تتوقع قتلها بهذه الطريقة

محمد صلاح

مفاجأة سارة بشأن «صلاح» قبل مواجهة آرسنال

اعتقال ضابط بالقصر الملكي في قضية نصب بالمليارات

المصاب

أول ظهور لمصاب قطار الإسكندرية ومفاجأة تقلب الموازين

الفريق مهندس كامل الوزير

برنامج تأهيلي عاجل لطوائف السكة الحديد

سعد الحريري

مصدر يكشف موعد استقالة الحريري

أرشيفية

انفجار يستهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية

القوي العاملة توقع اتفاقية بصرف علاوة 10% للقطاع الخاص

الحياة السياسية

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"عكاشة": مصر ستشهد خلال الفترة القادمة أحداث جسام

#

المالية توقع اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير

#

لهذا السبب .. توقف نظام صرف السلع والخبز بالجمهورية

#

قرار جديد من التموين بشأن البطاقات

القطاع الخاص

القوي العاملة

علاوة

وزير القوي العاملة ورئيس اتحاد المستثمرين يوقعان اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة 10% للقطاع الخاص.

وقع محمد سعفان وزير القوي العاملة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية عمل جماعية مع محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، تقضي بصرف علاوة خاصة، للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في أول يناير 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصي.

وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبار من أول يوليو 2019، بحضور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

ونصت الاتفاقية علي منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل اعتبارا من أول يناير 2019 حافزا شهريا بفئة مالية مقطوع مقدراها 150 جنيها ،أول طبقا لنظام الحوافز المعمول به في كل منشأة أيهما أفضل للعامل، ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ، علي أن تراعي الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة علي حده.

وقال وزير القوي العاملة: إن صرف هذه العلاوة يأتي بمناسبة صدور القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وذلك بواقع مبلغ 75 جنيها شهريا ،ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10 % من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيها شهريا.

وكذلك منح العاملين بالدولة المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها ، ومنح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «إبراهيموفيتش» يلمح لعودته إلى إسبانيا
» قيس سعيد يطيح بوزير الدفاع في تونس
» تعرف على القائمة النهائية لمنتخب جنوب إفريقيا
» الطائرة الغامضة تعود إلى الأرض بعد عامين فى الفضاء
» 20 ألف ريال غرامة.. سعودية شهيرة تصل للمحاكم بسبب "صورة"
» «الجبلاية» تكشف ملاعب بطولة الأمم تحت 23 سنة
» فنانة شهيرة تبكي على الهواء بسبب ابنها
» مأساة بعد 5 أيام.. وفاة "رضيع البئر"
» بـ"القبلات والأحضان"..العسيلي يثير الجدل مع خطيبته
» الكشف عن كائن بحري جديد يعيش بين فكي الحوت
» فنانة شهيرة تنفعل بسبب "واقعة الكمسري": "هي وصلت لكدا"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:44 م

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد