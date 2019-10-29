» تعرف على القائمة النهائية لمنتخب جنوب إفريقيا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عامًا بقيادة ديفيد نوتوان القائمة النهائية التى يخوض بها فعاليات بطولة أمم أفريقيا، التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وجاءت القائمة كالآتى..
حراس المرمي: دارين كيت - رونوين ويليامز - ريكاردو جوس.
الدفاع: إريك ماثوهو - بوهلي مخوانازي - ثولاني هلاتشوايا - ثابيلو مورينا - سيفيسو هلانتي - ثامسانكا مخيزي - إينوسنت مايلا- موسى ليبوسا.
الوسط: كاموهيلوموكوتجو - بونجاني زونجو - ثاتو موكيكي - ديان فورمان - ليبوجانج فيري- موتوبي مفالا - ثيمبا زواني - ثيمبينكوسي لورش - بيرسي تاو - ثولاني سيريرو - أوبري موديبا.
الهجوم: ليبو موثيبا - كيرميت إيراسموس - برادلي جروبلر.
وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب جنوب أفريقيا فى المجموعة الثانية بالبطولة رفقة نيجيريا وكوت ديفوار وزامبيا، والتى ستقام مبارياتها على استاد السلام.
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