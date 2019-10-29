بالفيديو.. الحريري يعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان استقالته من منصبه، لينفذ بذلك أبرز مطالب الشعب الذي اجتاح الميادين منذ فترة شرفت على أسبوعين.

وقال الحريري في كلمته اليوم الثلاثاء، التي وجهها إلى الشعب اللبناني، إن الاستقالة جاءت تلبية لمطالب الشعب، حيث إنه سيتجه إلى قصر بعبدا الرئاسي من أجل تقديم الاستقالة إلى الرئيس، ميشال عون.

وأضاف "منذ 13 يومًا والشعب اللبناني ينتظر قرارًا بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجًا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

واجتاحت في الـ17 من أكتوبر الجاري، موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، بعدما أعلنت حكومة الحريري نيتها فرض ضرائب على مكالمات تطبيق التواصل الفوري،"واتساب"، لسد العجز المزمن في الميزانية.

وتحولت الاحتجاجات ضد حكومة الحريري والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الحريري، التي يقولون إنها فشلت معالجة التدهور الاقتصادي الخطير في البلاد.



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