» قيس سعيد يطيح بوزير الدفاع في تونس

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أعفت رئاسة الحكومة التونسية، وزير الدفاع والخارجية من منصبيهما، القرار إقالة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية، بعد مشاورات مع الرئيس قيس سعيد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أنه تقرر إعفاء وزيري الدفاع عبد الكريم الزبيدي، والخارجية خميس الجهيناوي، من منصبيهما، بالإضافة إلى إقالة كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني.

وأكد البيان، أنه تم تعيين وزير العدل كريم الجموسي في منصب وزير الدفاع، وتكليف كاتب الدولة بوزارة الخارجية صبري باشطبجي بتسيير شؤون الوزارة.


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