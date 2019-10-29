بالفيديو.. "شهيد التذكرة" ينعى نفسه بأغنية حزينة قبل مصرعه

29 أكتوبر 2019 - 04:56 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للشاب محمد عيد الشهير بـ"شهيد التذكرة"، والذي لقي مصرعه في حادثة القطار يوم أمس.

ويظهر "عيد" وهو يلقي أغنية حزينة، يؤكد خلالها أن لا أحد بلا عيوب.

ويوم أمس لقي محمد عيد مصرعه وأصيب آخر، عند نزولهما من القطار رقم 934 الإسكندرية – الأقصر، أثناء سيره أمام قرية دفرة بمركز طنطا.

وقال عدد من شهود العيان على الواقعة، إن رئيس القطار قام بفتح باب القطار أثناء سيره، وطلب من الشابين بالنزول منه، لعدم سداد قيمة التذكرة لكل منها، فما كان منهما إلا النزول حتى لا يتم تسليمهما للشرطة، فأسفر ذلك عن مصرع أحدهما وإصابة الثاني بإصابات خطيرة.

يشار إلى أن النيابة أمرت بحبس الكمسري 4 أيام على ذمة التحقيقات اليوم الثلاثاء.