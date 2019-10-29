» «إبراهيموفيتش» يلمح لعودته إلى إسبانيا

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إبراهيموفيتش

ألمح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، إلى  عودته من جديد للدوري الإسباني.

ونشر إبراهيموفيتش فيديو عبر صفحته الشخصية على «الإنستجرام»، قال فيه:" مرحبًا إسبانيا.. أنا عائد من جديد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد إبراهيموفيتش مع النادي الأمريكي بشهر ديسمبر المقبل، ويحق له الانتقال إلى ناد مجانا.

وسبق للنجم السويدي الكبير اللعب في إسبانيا مع نادي برشلونة في موسم 2009-2010 ورحل بعد ذلك إلى إسي ميلان الإيطالي.

جدير بالذكر أن المهاجم السويدي في مشواره الكروي العديد من الأندية الكبرى بالقارة العجوز، كإنتر ميلان وإسي ميلان وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.


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