الإنتاج الحربي تحتفل بتصنيع أتوبيسات كهربائية مصرية الصنع

تحتفل وزارة الإنتاج الحربي، مساء اليوم، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر.

يأتي هذا الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور/ محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال زيارة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع (2000) أوتوبيس كهربائي (بمصنع 200 الحربي) على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.

وخلال الحفل سيتم عرض أول أوتوبيسين كهربائيين تم توريدهما في إطار التعاقد الخاص بتوريد (50) أوتوبيس من الصين كدفعة أولى، وشرح مواصفات التصنيع القياسية الخاصة بهما، ويعتبر هذان الأوتوبيسان الكهربائيان المخطط عرضهما بالاحتفالية - بمثابة نموذج أولي للإستخدام التجريبي للأوتوبيسات بالقاهرة كعينة استرشادية للإسراع في الإجراءات الفنية والتقنية وإجراء الاختبارات عليهما وبحث مدى مطابقتهما للعمل في البيئة المصرية وتقييم معايير الجودة والأمان، ومخطط توريد باقي أوتوبيسات المرحلة الأولى بعدد (48) أوتوبيساً خلال مطلع العام المقبل ويعقب ذلك تجميع 450 أتوبيس كهربائي خلال العام 2020 بمصر محليا ويستمر تنفيذ المخطط وتعميق التصنيع تدريجياَ حتى الوصول لنسبة 45%.