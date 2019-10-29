بالصور.. «كامل الوزير» يعزي أهالي ضحية تذكرة الموت

قدم وزير النقل كامل الوزير واجب التعازي لأسرة المواطن محمد عيد عبد الحميد عطية، والذي توفي أمس في واقعة القطار 934 مكيف الإسكندرية/الأقصر ويقدم اعتذارًا لأسرة المتوفي عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية ويؤكد حق المتوفي لن يضيع.

كما قدم وزير النقل اعتذارًا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث أمس، مشيرًا إلى أننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية، كل العون والمساعدة وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقا للقانون.

وأكد الوزير أن حق المتوفي لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابا شديدًا حتى لا يتكرر ذلك، وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ علي حياة أي مواطن مصري.