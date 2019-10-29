مندوب «آل الشيخ» يزور «الخطيب».. وزوجة بيبو ترد بمفاجأة

29 أكتوبر 2019 - 05:32 م

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، على الاطمئنان على الحالة الصحية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بواسطة أحد مندوبيه.

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكابتن الاخ محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع اخي ومندوبي عبدالرحمن الحمود للاطمئنان على صحته».

وأضاف: «وصلي عتاب المحب من حرم الكابتن محمود وبناته ان هنالك اشخاص أساؤوا لهم واستخدموا اسمي ... انا وبيبو رجالة ونستحمل».

وتابع: «اما الاخت الكريمة وبناتها خط احمر لا اسمح للإساءة لهم ولم اجد منها وبناتها إلا كل احترام ورقي وتربية طيبة ... عيب تدخلوا المحارم في حواديت كورة ... اختشوا ... وحقها وبناتها على راسي من فوق ...وتفرح برجعة الكابتن سليما معافى ... آمين».



