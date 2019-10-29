» «الخطيب» يرد على زيارة «آل الشيخ» بكلمات مؤثرة

29 أكتوبر 2019 - 05:57 م

وجه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، بعد إرساله مندوبًا إلى منزله للاطمئنان على صحته، متمنين له الشفاء العاجل بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا.

وقال «الخطيب» فى تصريحات للموقع الرسمي، إنه يثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية.

وأكد الوفد السعودي برئاسة عبد الرحمن الحمود، خلال زيارته للخطيب، أن ارتباطات معالي المستشار تركي آل الشيخ بموسم الرياض حالت دون حضوره للقاهرة للاطمئنان علي رئيس النادي، وشدد الوفد على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العام للترفيه بالسعودية يتطلع لرؤيته والاطمئنان عليه في القريب العاجل.