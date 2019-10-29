التحريات تفجر مفاجأة بشأن باب قطار الإسكندرية

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باب القطار

كشفت الأجهزة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، بشأن حادث قطار الإسكندرية – الأقصر يوم أمس، عن إدانة "الكمساري" بسبب باب القطار.

وأثبتت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن "كمساري" القطار تورط في فتح أبوابه أمام الشابين، حيث لقي أحدهما مصرعه بينما أصيب الآخر.

وذكرت أن "الكمساري" أجبر الشابين على القفز من القطار أثناء سيره، لعدم قدرتهما على سداد قيمة التذاكر.

يشار إلى أن النيابة وجهت لـ"لكمساري" تهمة "القتل بالترويع" بإجباره الشابين على القفز أثناء مسير القطار.


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