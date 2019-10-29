أمر ملكي جديد بقتل سوري ارتكب هذه الجريمة

29 أكتوبر 2019 - 06:00 م

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم حكم القتل تعزيرًا بمهرب مخدرات سوري بمنطقة الجوف بناء على صدور أمر ملكي بالتنفيذ ، وفيما يلي نص البيان :

بفضل من الله تم القبض على جميل حميدي الحمد “سوري الجنسية” عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الامفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا وأيد من مرجعه .

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني جميل حميدي الحمد اليوم الثلاثاء 1 / 3 / 1441 هـ في منطقة الجوف.