"الحب ولع في السرير".. سهرة حمراء تنتهي بكارثة

29 أكتوبر 2019 - 06:26 م

نجت شابة من الموت بأعجوبة، بينما كانت تعمل على ترتيب سهرة رومانسية مع حبيبها، مستعينة بالشموع.

ووفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز"، لوسي إدوارد، صاحبة الـ21 عاما، كانت تستعد للاحتفال بعيد ميلاد صديقها، داخل غرفة مستأجرة في ولاية بنسلفانيا.

وأوقدت الشابة الشموع، لخلق أجواء رومانسية، لكن سرعان ما اشتعلت النار في وسادة قريبة.

وحينما لاحظ الاثنان اشتعال النار في الغرفة أصيبا بالهلع، وما أن اقتربت ليوسي من الوسادة حتى تطاير الشرر إلى وجهها.

وأصيبت الشابة بحروق في الخد والأنف والشفة، ووضعت بعض "الكريمات" حين وصلت إلى البيت، ظنا منها أن إزالة آثار ما حصل سيكون عابرا.

وعقب يومين فقط، بدأت الالتهابات تظهر على الوجه عبر بقع حمراء، وحين قصدت المستشفى تبين أن الحروق تتطلب علاجا مكثفا بدءا من تطهير الإصابة وتناول عدد من المضادات الحيوية.

وتماثلت الشابة للشفاء بشكل تام مؤخرا، مؤكدة بسخرية أنها ليلة لن تنسى.