وفاة عريس "ليلة الدُخلة".. وصدمة بعد الكشف عن السبب

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وفاة

زفاف

عريس

الدخلة

توفى عريس يبلغ من العمر 33 عامًا، بعد انتهاء حفل زفافه بـ7 ساعات فقط، إذ أنه كان مصابًا بسرطان الرئة وكانت خطيبته تعلم ذلك وأصرت على تحقيق أمنيته بأن يموت وهو متزوج لكنها لم تكن تعلم أن أجله قد اقترب لهذه الدرجة، وهو ما أثار صدمة وتعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار القصة على السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، توفي عريس بريطاني، 33 عاما، بعد 7 ساعات من مراسم عقد قران غير اعتيادية لمريض على حافة الموت، في مستشفى مدينة نورثهامبتون البريطانية.

هاري سمارت شكا في الشهور القليلة الماضية، من سوء حالته الصحية، وآلام في منطقة الصدر، وبدأ يفقد وزنه تدريجيا وساءت نوعية نومه.

واكتشف الأطباء في نهاية شهر سبتمبر الماضي أن هاري سمارت يعاني من سرطان الرئة في مرحلته النهائية، واعتقدوا بأنه سيعيش أياما محدودة فقط.

فقرر الرجل الرحيل عن هذه الدنيا وهو متزوج، لذلك نظمت له مراسم عقد قران في إحدى ردهات المستشفى بحضور أقربائه وأصدقائه وخطيبته لورا (31 عاما)، وأعلنهما الكاهن زوجا وزوجة بعد انتهاء الطقوس الدينية.

وتقول لورا، "لقد نطق قسم الزواج وألبسني الخاتم وقبلني. رقدت بجانبه وشاهدنا فيلما بعنوان "سريع وغاضب-8" لأنه كان مولعا بالسيارات". وبعد سبع ساعات رحل هاري إلى الآخرة.


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