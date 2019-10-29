» القبض على رجل سعودي وابنه في الكويت

29 أكتوبر 2019 - 06:47 م

ألقت قوات الأمن الكويتية، المتواجدة في منفذ السالمي البري، رجل سعودي وابنه حاولا تهريب شخصين غير كويتيين خارج البلاد مقابل مبلغ مالي كبير على متن سيارة تحمل لوحات كويتية مزورة.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحف كويتية، اشتبه رجال الرقابة الأمنية في منفذ السالمي بسعودي وابنه أثناء مغادرتهما الكويت وبالتدقيق عليهما وعلى سيارتهما تبين أن لوحات السيارة مزورة وبعد تفتيش السيارة من الداخل عثر الأمنيون على شخصين غير كويتيين كانا متخفيان بالسيارة وتم إخراجهما وبالتحقيق معهما اعترفا بدفع مبلغ مالي للسعودي وابنه لإخراجهما خارج البلاد.

تم إحالة الشابين الغير كويتيين الى مخفر السالمي لاستكمال التحقيقات معهما، كما تم إحالة السعودي وابنه الى الادارة العامة للمباحث الجنائية للوقوف على محاولة تهريب الشابين مقابل مبلغ مالي كبير وقضية تزوير لوحات المركبة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.