» «أجاي» و«أزارو» يشاركان في مران الأهلي

29 أكتوبر 2019 - 06:55 م

شارك جونيور أجاي ووليد أزارو، ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلا عليها بالتنسيق مع الجهاز الفني والإداري.



ومن المقرر أن ينتظم على معلول وجيرالدو في المران غدا وفقا للموعد المحدد لهما، كما شهد التدريب انتظام اللاعبين الذي حصلوا على راحة إضافية.

وواصل الأهلي تدريباته على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال وجانب فني للتحضير لمرحلة ما بعد توقف مسابقة الدوري.