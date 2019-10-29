  • الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
محمد بن سلمان

"بن سلمان": ما حدث خطوة تاريخية

ارشيفية

دكتور يتحرش بطالبة داخل جامعة سوهاج

أرشيفية

صراع «مرتضى» - «الخطيب».. دراما يومية تبحث عن نهاية

جثة

السعودية ترد على احتجاز جثة مصري منذ شهرين في ثلاجة الموتى

لحظة القبض على المتهم

تأييد إعدام مصري بالكويت قتل زوجته بسبب الخيانة

كاتي هيل

بالصور.. تفاصيل الفضيحة الجنسية لنائبة الكونجرس المستقيلة

ا

أمر ملكي جديد بقتل سوري ارتكب هذه الجريمة

الجثة

العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها

مندوب تركي والخطيب

مندوب «آل الشيخ» يزور «الخطيب».. وزوجة بيبو ترد بمفاجأة

شهيد التذكرة

بالفيديو.. "شهيد التذكرة" ينعى نفسه بأغنية حزينة قبل مصرعه

فتاة تتورط في فعل فاضح مع شاب بالكويت

عرب وعالم

الكويت
الكويت

أخبار متعلقة
#

إبعاد مصري من الكويت بسبب فعل فاضح مع سيدتين

#

أشعل المظاهرات في لبنان.. شاب يخطب فتاة

#

ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة

#

القبض على شاب مارس الجنس مع امرأة في الشارع

الكويت

فتاة

فعل فاضح

اخبا رالكويت

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن فتاة تورطت مع شاب في فعل فاضح بأحد شوارع الكويت، لافتة إلى أن الشاب شكاها إلى الشرطة.

وأوضحت أن أحد الشباب، دخل فى خلاف مع فتاة على أولوية المرور، إلا أنها خدشت حيائه عندما أقدمت على فعل  فاضح أمامه.

الحادثة التي شهدتها محافظة حولي، دفعت الشاب إلى تسجيل قضية ضدّ الفتاة التي ذكر أنه لا يعرفها، موضحًا أنه اختلف معها على أولوية المرور، لكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.

ودل الشاكي على بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي
» رئيس الزمالك يعتذر لـ«الصحفيين».. وإحالة المتورط للتحقيق
» العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها
» تفاصيل هتك عرض طفلة عربية بالكويت
» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس
» القبض على رجل سعودي وابنه في الكويت
» «أجاي» و«أزارو» يشاركان في مران الأهلي
» ضبط مسئول بارز برشوة 43 مليون جنيه
» «الخطيب» يرد على زيارة «آل الشيخ» بكلمات مؤثرة
» التحريات تفجر مفاجأة بشأن باب قطار الإسكندرية
» مفاجأة سارة بشأن «صلاح» قبل مواجهة آرسنال

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد