فتاة تتورط في فعل فاضح مع شاب بالكويت

29 أكتوبر 2019 - 07:01 م

ذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية، أن فتاة تورطت مع شاب في فعل فاضح بأحد شوارع الكويت، لافتة إلى أن الشاب شكاها إلى الشرطة.

وأوضحت أن أحد الشباب، دخل فى خلاف مع فتاة على أولوية المرور، إلا أنها خدشت حيائه عندما أقدمت على فعل فاضح أمامه.

الحادثة التي شهدتها محافظة حولي، دفعت الشاب إلى تسجيل قضية ضدّ الفتاة التي ذكر أنه لا يعرفها، موضحًا أنه اختلف معها على أولوية المرور، لكنها فاجأته عندما لاحقته في الشارع وأساءت إليه بعمل حركات فاضحة خدشت حياءه ثم هربت.

ودل الشاكي على بيانات مركبة المتهمة، وسُجلت بحقها قضية فعل فاضح، وجارٍ استدعاؤها للتحقيق.