تأييد إعدام مصري بالكويت قتل زوجته بسبب الخيانة

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الكويت

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مصرى

رفضت محكمة التمييز الكويتية، الطعن المقدم من المقيم المصري الذي أقدم على قتل زوجته اللبنانية طعنا بسكين داخل مسكنهما في منطقة حولي، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكان الجاني قد طعن بحكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدامه شنقا عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن محكمة التمييز قضت برفض طعنه وبتأييد حكم إعدامه.

وترجع الواقعة إلى مطلع أغسطس العام قبل الماضي، حيث سيطر رجال الأمن والمباحث على المتهم وألقوا القبض عليه بعدما دخل بحالة هستيرية ونزل الشارع حاملا سكينا ونسخة من القرآن.

وأرجع الجاني جريمته في التحقيق إلى أن زوجته أغضبته لما حاولت ضربه بقطعة زجاجية مخصصة لحمل الورد بعدما طلب منها القسم على المصحف بعدم خيانته مع شخصين شاهدهما ينزلان من درج البناية لحظة وجود الأبناء لدى الجيران، وهو ما رفضته، مضيفا أنه التقط القطعة الزجاجية وضربها بها ثم تناول سكينا وطعنها بها حتى فارقت الحياة.


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