» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، أريولا، ألتوب.
خط الدفاع: داني كارفاجال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران ، مارسيلو، فيرلاند ميندي.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، رودريجو، إيسكو.
فجر04:49 ص
فجر
04:49
شروق
06:13
ظهر
11:44
عصر
14:51
مغرب
17:14
عشاء
18:44