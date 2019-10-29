» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس

29 أكتوبر 2019 - 07:03 م

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه لمواجهة ليجانيس غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا ، أريولا، ألتوب.

خط الدفاع: داني كارفاجال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران ، مارسيلو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، إيدين هازارد، كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، رودريجو، إيسكو.