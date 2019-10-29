السعودية ترد على احتجاز جثة مصري منذ شهرين في ثلاجة الموتى

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تحفظ

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول النشطاء منشورات تفيد بأن السلطات السعودية تتحفظ على جثة عامل مصري منذ شهرين في ثلاجة الموتى لعدم قدرة أهله على دفع فاتورة العلاج.

من جانبها أصدرت وزارة الصحة السعودية، بيانًا، أكدت فيه أن ما يتم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرة إلى أنه تم إدخال مريض من الجنسية المصرية إلى قسم الطوارئ في مستشفى الأمير حمزة، بتاريخ 29 يوليو الماضي، من دون أي إثبات، وأجريت له الإسعافات الأولية.

وتابعت الوزارة، أن المريض كان يعاني من نزيف، وفي حالة غيبوبة تامة، وبعد ذلك دخل إلى العناية المركزة، وأجريت له الخدمة الطبية المناسبة، من دون أي إعتبارات مالية، لكنه بقي في حالة غيبوبة، حتى فارق الحياة، بتاريخ 25 سبتمبر الماضي.

وأضافت، أن المستشفى السعودي، خاطب السفارة المصرية، التي لم تتعرف على المتوفى، بالاسم المعروف به، وأدخل الطب الشرعي بعدها، ولم يكن معه أي أوراق ثبوتية، وبقى فيه لمدة شهر، بحسب القانون السعودي، كما تم إعفاء المتوفى من علاجه، بقرار من مجلس الوزراء.


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