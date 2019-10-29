» تفاصيل هتك عرض طفلة عربية بالكويت

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محمد فضل- متابعات

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الكويت

طفلة

هتك عرض

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، بيانًا اليوم، تكشف فيه تفاصيل هتك عرض طفلة عربية على يد وافد عربي آخر.

وقالت الوزارة، إن قطاع الأمن الجنائي، ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة مباحث محافظة الفروانية - تمكن من القبض على مقيم من جنسية عربية متهم بالاعتداء على طفلة من جنسية عربية أخرى.

وأوضحت الإدارة في تفاصيل الواقعة أن بلاغاً ورد من غرفة العمليات بوجود مشاجرة بمنطقة الفروانية وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث الفروانية، وتبين أن المبلغ من أقرباء الطفلة، حيث أفاد بأن المتهم قام بالاعتداء على قريبته مواليد 2011 وقد تعرفت عليه الطفلة وأبلغت خالها الذي تبادل الضرب مع المتهم. هذا وتم إحالتهم إلى مخفر الفروانية وتم تسجيل قضية برقم 154/2019 جنايات الفروانية بتهمة «هتك عرض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».


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