نشأت الديهي: لبنان مقدم على حرب أهلية

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توك شو

لبنان

حسن نصر الله

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تقدم باستقالته، بعد فشله في الوصول لصيغة توافقية بين القوى السياسية داخل لبنان.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستقالة جاءت نتيجة فشل كبير في الوصول لصيغة مقبولة، وسعد الحريري لا يملك أكثرية في البرلمان ولا في الحكومة ، ولا يستطيع الوقوف بمفرده، وعلى الجانب الثاني يقول حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، يقول لا لاستقالة الحكومة، ولا لانتخابات مبكرة، ولا للذهاب لحالة من الفراغ، وهذا يمثل أقصى درجات منحنى التصعيد والتهديد، حيث أنه يرفض بذلك جميع مطالب المتظاهرين.

وتابع، أن الحرب الأهلية ربما تكون النتيجة الحتمية لهذه الأحداث، وصرت أخشي على مستقبل لبنان، ويؤسفني القول أن لبنان مقدم على حرب أهلية إذا لم يستفيق ويتنازل ويتجرع الفرقاء كل هذه المرارة من أجل الإبقاء على الدولة، فهل تصمد ورقة لبنان أمام ورقة الطائفية وتصريحات حزب الله اللبناني، مناشدًا اللبنانيين بالتعلم من دروس الماضي والحاضر.


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