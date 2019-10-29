"الديهي" لـ"محمد علي إبراهيم": أنت مراهق

29 أكتوبر 2019 - 07:36 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الكاتب الصحفي محمد علي إبراهيم, علق على حادث قطار الغربية، بقوله: "لو أنا لسة رئيس تحرير هنزل صورة جنازة قتيل القطار بطول الصفحة الأولى والمانشيت الفاشل لازم يرحل".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الثلاثاء، أن محمد علي إبراهيم يعيش مراهقة صحفية متأخرة، ويحاول أن يلعب دور المعارض، بعدما كان في أحضان السلطة لسنوات طويلة وكان له منافع بشكل أو بأخر.

وتابع، أن الكاتب محمد علي إبراهيم، أصبح يعيش معارضة شرسة، موضحًا أن محمد علي إبراهيم، كان رئيس تحرير جريدة الجمهورية عام 2009، وفي يوم 24 أكتوبر عام 2009، ووقع حادث قطار العياط، وهو أسوء حادث قطار في تاريخ السكة الحديد، ولم يتحدث بهذه الشجاعة ولا الرجولة والضمير ليتحدث عن أن الفاشل لازم يرحل، وقام بعرض صورة للصفحة الأولى كاملة لتغطية الجمهورية لحادث قطارين العياط، والذي تضمن عرض الخبر في جزء من الصفحة وبدون مانشيت "الفاشل لازم يرحل".

وعقب، مخاطبًا محمد علي إبراهيم،: "والله ما كنت تجرأ أن تقول الفاشل لازم يرحل في عام 2009، البطولة المزيفة كفر".