» رئيس الزمالك يعتذر لـ«الصحفيين».. وإحالة المتورط للتحقيق

29 أكتوبر 2019 - 07:40 م

أصدر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، بيانًا رسميًا يوجه خلاله الشكر لنقابة الصحفيين بعد انتهاء الأزمة التي نشبت بين الطرفين مؤخرًا.

ووجه رئيس القلعة البيضاء باسمه وأعضاء مجلس نادى الزمالك، الشكر لمجلس نقابة الصحفيين على التعاون المحمود في إنهاء الأزمة الأخيرة التي عكرت صفو العلاقات المحترمة بين النقابة العريقة ومجلس إدارة الزمالك الذى يعبر عن نصف الشعب المصري تقريبًا.

وأكد مرتضى منصور في خطابه ما تم الاتفاق عليه بالاحترام المتبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى تطبيق اللائحة بتقنين العضويات الاستثنائية لكل الفئات المستفيدة منها ومنهم عضويات الصحفيين وهو ما يجعل دخول ناديهم بصفتهم أعضاء عاملين فيه.

وكان رئيس الزمالك قال خلال جلسته مع ضياء رشوان إنه خلال الـ48 ساعة الماضية نشبت أزمة بينه وبين الصحفيين "بدون لازمة"، موضحًا أن ما استفزه هو بيان النقابة.. وتابع: "الوحيد الذى تركت له مكتبى ودعمته فى الانتخابات هو ضياء رشوان".

واستطرد رئيس الزمالك، قائلاً: "لم أمنع أى صحفى من دخول نادى الزمالك وفى الظروف الطبيعية الخالية من التوتر أهلا بهم وفوق دماغنا ليس فى النادى فقط بل فى منزلى بالمهندسين".



كما قرر رئيس الزمالك إيقاف اللواء سامي السبكي المسئول عن أمن النادي وإحالته للتحقيق.