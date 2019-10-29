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دكتور يتحرش بطالبة داخل جامعة سوهاج

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محمد فضل- متابعات

طالبة

تحرش

أستاذ جامعي

جامعة سوهاج

دكتور

استدعت النيابة العامة دكتور بجامعة سوهاج، على خلفية اتهام طالبة بكلية التجارة له بالتحرش بها داخل الحرم الجامعي.

كما أصدر الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، قرارا علي خلفية بلاغ الطالبة بايقاف "ح.ص" استاذ بكلية التجارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه.

وجاء قرار رئيس الجامعة عقب ورود استدعاء للمذكور من قبل النيابة العامة علي خلفية بلاغ الطالبة حررته بقسم ثان سوهاج، وكلف رئيس الجامعة بإجراء تحقيق في الواقعة داخل الجامعة.

وكان الدكتور نبيل نور الدين، رئيس الجامعة السابق، أصدر قرار بإيقاف نفس الدكتور عن العمل علي خلفية اتهام طالبة له بالتحرش بها، وقرر استبعاده من أعمال تدريس المقرر الدراسي الخاص بالفرقة الثانية بقسميها العربي والانجليزي بالكلية .


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