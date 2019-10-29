صورة.. نجمة «مسرح مصر» تزف خبرًا سارًا من أمام الكعبة

زفت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة "مسرح مصر"، نبأ سارًا إلى متابعيها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، بالإعلان عن حملها بعد عامين من زوجها من الفنان حمدي الميرغني.

وظهرت "إسراء" في صورة نشرتها من أمام الكعبة المشرفة، في شهور الحمل الأخيرة، حيث بدت بطنها منتفخة بشكل كبير.

وأرفقت نجمة "مسرح مصر"، الصورة بدعاء قالت فيه: "اللهم اعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة و من كل شيطان و هامة و من كل عين لامة، اللهم حسن خلقه و خُلقه و سهل حمله و مخرجه و اجعله قرة عين لي و لوالده واجعله من عبادك الصالحين".

يذكر أن الميرغني وإسراء احتفلا بزفافهما في عام 2017. وعلى مدار عامين من زواجهما ترددت العديد من الشائعات حول حملها، إلا أنه كان يتم نفيها.

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