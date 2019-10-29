  • الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
محمد بن سلمان

"بن سلمان": ما حدث خطوة تاريخية

ارشيفية

دكتور يتحرش بطالبة داخل جامعة سوهاج

أرشيفية

صراع «مرتضى» - «الخطيب».. دراما يومية تبحث عن نهاية

جثة

السعودية ترد على احتجاز جثة مصري منذ شهرين في ثلاجة الموتى

لحظة القبض على المتهم

تأييد إعدام مصري بالكويت قتل زوجته بسبب الخيانة

كاتي هيل

بالصور.. تفاصيل الفضيحة الجنسية لنائبة الكونجرس المستقيلة

ا

أمر ملكي جديد بقتل سوري ارتكب هذه الجريمة

الجثة

العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها

مندوب تركي والخطيب

مندوب «آل الشيخ» يزور «الخطيب».. وزوجة بيبو ترد بمفاجأة

شهيد التذكرة

بالفيديو.. "شهيد التذكرة" ينعى نفسه بأغنية حزينة قبل مصرعه

العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها

عرب وعالم

الجثة
الجثة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

العثور على 39 جثة داخل حاوية.. رعب بعاصمة أوربية

#

العثور على نجمة شهيرة جثة هامدة داخل منزلها

#

العثور على جثة مدرسة ووالدها بطريق الجلالة

#

كشف غموض وفاة ممرضة مستشفى البترول

قتل

وفاة

العثور

سيدة أعمال جثة

اختفت سيدة أعمال مليارديرة منذ 18 من أكتوبر الماضي، وبعد عدم ردها على رسائل شقيقها الذي سافر إليها وعثر على جثتها مدفونة في أسمنت داخل ثلاجة منزلها.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، لم تظهر مطورة العقارات التايلاندية Wannee Jiracharoenying ، البالغة من العمر 58 عامًا منذ 18 أكتوبر الماضي ، وذلك بعد زيارتها لمعبد محلي في شيانج ماي، شمال تايلاند.

وتم اكتشاف الجريمة البشعة حين سافر شقيق الضحية القلق ورافان جيراشوينينج ، 59 عامًا، إلى المنطقة لمحاولة العثور عليها لعدم ردها على رسائله، و بشكل مثير للصدمة ، ليتم العثور على جثتها يوم الأحد الماضي، محشوة داخل ثلاجتها الخاصة بها وهي مدفونة بقالب اسمنتي.

فيما يحقق الضباط الآن في جريمة قتل سيدة الأعمال الشهيرة المشتبه في قتلها، ويبحثون عن صديقتها التي اختفت منذ ذلك الحين.

وتعتقد الشرطة أن صديقتها ، المعروفة فقط باسم أوم ، قد تكون قادرة على تقديم معلومات عن وفاة المليارديرة ، التي تبرعت بما يعادل مئات الآلاف من الجنيهات في الاعمال الخيرية

وأفادت التحريات أن في اليوم الذي فقدت فيه الأسرة اتصالها بسيدة الأعمال، سحبت المشتبه به أموالًا من ماكينة الصراف الآلي في شيانج ماي وثم شيانغ راي وماي هونج سون تصل قيمتها بحوالي 1.2 مليون باهت اي ما يساوي حوالي 30 جنيه استرليني.

وقالت الشرطة إنها اكتشفت الجثة لأول مرة، بعد أن اشتكى الجيران من رائحة عتيقة قادمة من العقار.

وقال العقيد كريتسانا باتاناكرون ، نائب المتحدث باسم الشرطة ، إنه تم إرسال الجثة إلى مستشفى مهارات تشيانغ ماي لتحديد هويتها وتشريحها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

قفوا وانظروا.. كيف صمدت السويس

د. هشام الحمامي

البروتستانتية والإسلام

ياسر أنور

استعادة الريادة

حسام فتحي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ» يعتذر لـ«جماهير الأهلي»: «سامحوني.. لم أكن أعلم»
» إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي
» رئيس الزمالك يعتذر لـ«الصحفيين».. وإحالة المتورط للتحقيق
» العثور على جثة سيدة أعمال مليارديرة داخل ثلاجة منزلها
» تفاصيل هتك عرض طفلة عربية بالكويت
» «زيدان» يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس
» القبض على رجل سعودي وابنه في الكويت
» «أجاي» و«أزارو» يشاركان في مران الأهلي
» ضبط مسئول بارز برشوة 43 مليون جنيه
» «الخطيب» يرد على زيارة «آل الشيخ» بكلمات مؤثرة
» التحريات تفجر مفاجأة بشأن باب قطار الإسكندرية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:49 ص

  • فجر

    04:49

  • شروق

    06:13

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:51

  • مغرب

    17:14

  • عشاء

    18:44

من الى
العبور
أمطار الثلاثاء
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد