» إحالة كمسري قطار طنطا إلى الطب الشرعي

بأمر من النيابة العامة بمحافظة الغربية، أُحيل كمسري قطار طنطا إلى مصلحة الطب الشرعي لبيان مدي تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعد سماع أقواله وحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك بعد استماع النيابة لأقوال المصاب، حيث أصدر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، توجيهًا عاجلًا إلى رئيس نيابة مركز طنطا بضرورة استكمال سير التحقيقات في قضية واقعة إجبار شابين على القفز من قطار “الإسكندرية– طنطا”.

كما وجه المحامي العام تعليماته بالضرورة الاستماع إلي أقوال الكمسري المتهم الرئيسي في الواقعة وشهود عيان من ركاب حادث القطار والاستدلال على أقوالهما في محضري الشرطة التي تم تحريرهما بنطاق محطة سكة حديد مصر بالقاهرة ومركز طنطا ومطابقتهما فضلا عن التأكد من وجود ترهيب للشابين أدي وتسبب في قتل أحدهما وهروب الأخر.