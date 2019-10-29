» «آل الشيخ» يعتذر لـ«جماهير الأهلي»: «سامحوني.. لم أكن أعلم»

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ال الشيخ

المصريون

الاهلى

تركي

في لافتة طيبة، قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ومالك نادي ألميريا الإسباني، التنازل عن جميع القضايا ضد عدد من جماهير الأهلي والتي صدر بحقهم أحكام بالحبس، على خلفية تجاوزهم في حقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكلف «آل الشيخ»، المحامي الخاص به باتخاذ جميع الإجراءات والوقوف بجانبهم حتى صدور قرار بالعفو عنهم، موكدًا أنه سيكفل بكل المصاريف المطلوبة لذلك.

وكتب مالك نادي ألميريا عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «لم اكن اعلم ان هناك عدد من جماهير الاهلي بعد سب والدتي اتخذ ضدهم اجراء نظامي انا مسامح في حقي فهم اخواني واحبابي وساكلف المحامي الخاص بي بمتابعة قضيتهم حتى خروجهم متكفلا بكل المصاريف ومساعدتهم بد ذالك».

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة  الترفيه بالسعودية، أعلن تصالحه مع الأسطورة محمود الخطيب، رئيس الأهلي، واستعدادًا لدعم القلعة الحمراء بكل احتياجاتهم خلال الفترة القادمة.


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