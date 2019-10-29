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«فيفي عبده» ترقص على أنغام المطرب السعودي «محمد عبده»

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فيفي عبده
فيفي عبده

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أول تعليق من فيفي عبده على الفيديو المثير للجدل

شاركت الراقصة فيفي عبده، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من أرشيفها تظهر فيها بينما تتراقص على أنغام المطرب السعودي محمد عبده.

وعلقت فيفي عبده على الصورة، قائلة: "صباح ‏الفل من مصر أم الدنيا، الصورة دي من الأرشيف مع فنان العرب محمد عبده، كنت برقص على أغنية أيوة ‏بحبك، وبحبكم أوي".‏

وسبق أن شاركت "فيفي"، متابعيها مقطع فيديو رقص كانت ترتدي خلاله عباءة باللون البرتقالي، بينما كانت ترقص على إحدى أغنيات المطرب السعودي.

وعلقت على المقطع بقولها: "تحياتي للمملكة العربية السعودية والفنان محمد عبده".

يذكر أن "محمد عبده" هو واحد من أشهر المطربين السعوديين، ويلقب بـ "فنان العرب".

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